美媒：打完嬌生「第2劑選mRNA」　中和抗體反應更強

▲嬌生疫苗。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國新聞媒體Axios今天報導，接種過嬌生（Johnson & Johnson）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗者，第2劑若選擇mRNA疫苗，將產生更強的中和抗體反應。Axios的報導是引述自看過美國國家衛生研究院（NIH）所蒐集數據的消息人士說法。

《路透社》報導，嬌生已請求美國食品暨藥物管理局（FDA）核准旗下單劑型疫苗作為追加劑。FDA預計將於15日考量此舉必要性。

Axios指出，國家衛生研究院15日會將疫苗混打的數據呈交FDA小組。根據Axios報導，國家衛生研究院的數據有局限性。中和抗體僅能阻止病毒進入細胞並進行複製，報導指出，這種反應能持續多久，目前還不得而知。

國家衛生研究院、FDA和嬌生尚未回應路透社的置評請求。

輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作和莫德納（Moderna）生產的兩劑型疫苗，都是利用信使核糖核酸（messenger RNA，簡稱mRNA）技術研發而成。

FDA的外部專家15日也將討論以莫德納疫苗作為追加劑的必要性。FDA科學家曾表示，莫德納疫苗並未符合FDA支持用它作為COVID-19追加劑的所有標準，可能是因為莫德納的頭兩劑疫苗效力依然很強。