日娃娃車駕駛突「放空」自撞牆！幼童遭卡座椅痛哭　17人送醫3重傷

記者王佩翊／編譯

日本茨城縣一輛娃娃車13日上午突然自撞路邊的磚牆，當場導致16名院童與1名幼稚園職員受傷，17人皆被送往醫院急救，其中有3名幼童身受重傷。警方到場後隨即調查肇事的70歲駕駛，然而駕駛卻表示，事發當時，他不知為何突然放空了一下，下一秒就撞進路旁的磚牆。

根據《日本放送協會》報導，現年70歲的肇事駕駛13日上午8時半左右，載著16名幼稚園兒童與1名工作人員行經茨城縣的一條縣道，但卻突然往左偏移，撞上路邊的磚牆。現場頓時滿目瘡痍，車頭左半部嚴重損毀，車窗也有多處碎裂，而被娃娃車撞上的磚牆則是當場倒塌。

警消人員趕往現場後，隨即將受傷的16名幼童與1名工作人員送往醫院治療，但其中有3名幼童的傷勢較為嚴重，仍待觀察。根據目擊民眾表示，當時突然聽到一聲巨響，還以為是瓦斯爆炸的聲音，連忙衝去外面查看，結果便看到娃娃車撞上磚牆，甚至許多孩子因為被卡在椅子上動彈不得而掙扎痛哭。

幼稚園的園長菊地潔表示，事發當時娃娃車剛接完孩子，準備往幼稚園方向移動，沒想到竟會發生交通意外，所幸目前所有孩子暫時都沒有生命危險。

警察與消防人員將持續調查詳細的事發經過，不過肇事駕駛稍早在接受警方調查時卻表示，自己當時不知為何突然放空，因此才會發生意外。

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