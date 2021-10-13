女教師「到府課輔」出事！和15歲男學生猛拍性愛片　現已懷孕

▲國外一名41歲女教師和15歲男學生發生性關係，還給他信用卡使用。（示意圖，與本文當事人無關／取自pakutaso）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國佛州邁阿密一名41歲已婚女教師和15歲男學生發生不當性關係，於上周遭到警方逮捕，在獄中拘留期間更向當局人員表示自己懷有身孕，但她拒絕透露懷孕周數與孩子生父身分。目前這名女教師已經以3.9萬美元（約新台幣109萬元）交保，後續將面臨以權力對學生進行違法行為與攜帶槍枝至學校單位等多項指控。

根據《紐約郵報》、《時人》雜誌報導，曾於戴德縣多拉市（Doral）約翰I.史密斯8年制學校（John I. Smith K-8 Center）任教的41歲女教師卡薇（Heiry Calvi）和15歲男學生發生性關係，其他學生3月時舉報稱看過這名受害少年與卡薇的性愛影片，全案首次進入調查，卡薇立即被調往學校非教學單位的地點擔任行政職務。

據悉，男學生就讀的高中與卡薇任教的學校共用同一處校園，而卡薇是在去年底到少年家中進行課業輔導之後，兩人的關係開始變得親密，但不確定是否曾在家中發生關係。警方在受害少年手機中發現令人不安的不雅照和性愛影片，這對師生透過WhatsApp互訴愛意，少年甚至持有卡薇的信用卡。多拉市警局警官瓦德茲（Rey Valdez）表示，「這不是老師該做的事。」

警方發現了一段錄音檔，其中少年曾敦促另一名知情者對外否認自己與卡薇的特殊關係，更向調查人員聲稱所有性行為都是雙方自願的，沒有所謂的受害者。瓦德茲警官受訪表示，「儘管孩子可能會說『沒關係』，但他沒有法律權利表示同意，責任將落在成年人身上。」

另外，卡薇被捕當時，警方在她的車上找到一把9mm口徑的格洛克43手槍（Glock 43），槍膛中還裝有一發子彈，但卡薇聲稱手槍是屬於丈夫的，先前就一直放在車上。卡薇9日已經以3.9萬美元（約新台幣109萬元）交保候審，後續面臨多項兒童相關法令與在校園中違法持槍的指控。

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