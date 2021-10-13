美國務院重申深化台灣關係　外交部：共同促進台海和平

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）12日表示，美國政府將持續依循《台灣關係法》、「六項保證」、《台灣保證法》等相關文件，與台灣加強往來；且美方已據以修改對台交往準則，以更加反映台美關係的拓展與深化。對此，外交部發言人歐江安13日表示，我國政府將持續與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。

普萊斯12日表示，美國政府將持續依循《台灣關係法》、「六項保證」、《台灣保證法》等相關文件，與台灣加強往來；且美方已據以修改對台交往準則，以更加反映台美關係的拓展與深化。

歐江安表示，面對中國近數周以來對台灣的恫嚇威脅，外交部感謝美國政府多次重申對台灣堅定的安全承諾；美方也用具體行動加強與台灣互動與合作，例如，10月12日美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿費南德茲（José Fernandez）與我國駐美國代表蕭美琴會面，討論持續推動台美「經濟繁榮夥伴對話」的必要性，進一步深化台美經濟夥伴關係。

歐江安說，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值；我國的戰略地位對於維護國際社會的和平與穩定，扮演不可或缺的角色。