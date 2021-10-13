粗心母忘鎖窗戶！忙做家事　4歲女童墜落25樓「顱骨骨折」亡

▲女童墜樓後隨即被鄰居發現，但送醫後仍傷重不治。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪市一名4歲女童13日上午被發現倒臥在住家大樓一樓入口的屋頂上，雖然隨即被送往醫院治療，但到院後仍因頭部受到重擊不治身亡。據悉，事發當時女童的母親正在做家事，沒有注意到女兒，沒想到女童就這樣獨自爬過陽台，從25樓墜下，釀成無法挽回的悲劇。

根據《日本放送協會》報導，大阪市警方13日上午6時左右，接獲北區與力町一棟26層樓高公寓的居民報案。報案人表示，有一名女童倒在大樓入口的屋頂上。警方趕往現場後，發現傷者是住在25樓的4歲女童林奏音，立即將其送往醫院急救。

▲女童平時和母親與妹妹同住。（示意圖／pakutas）



死亡的4歲女童顱骨與肋骨多處嚴重骨折，經搶救後，仍因頭部遭受強力撞擊，不治身亡。根據警方調查，女童平時與母親和2歲的妹妹一同住在事發大樓的25樓。據了解，事發當時，女童母親正忙於家事，無法分心照顧女童，怎知她就這樣自行翻過陽台，跌落至入口的屋頂。

目擊民眾表示，「聽到一聲很大的聲響，砰一聲，像是有東西掉下來一樣。當時所有人都嚇了一大挑，沒想到竟然是有人掉下來。」警方目前已經針對女童母親進行調查，未來也將深入了解詳細案發經過。

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