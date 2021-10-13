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地方媽媽辦「烈酒多P性愛趴」狂逼青少年做愛　她在旁全程爽看

▲▼加州地方媽媽辦烈酒多P性愛趴，邀請青少年來參加。（圖／翻攝聖塔克拉拉郡檢察官辦公室）

▲夏儂舉辦多場「烈酒多P性愛趴」，邀請青少年來參加。（圖／翻攝聖塔克拉拉郡檢察官辦公室）

記者吳美依／綜合報導

美國加州洛斯加圖斯（Los Gatos）發生一起離譜案件，47歲媽媽夏儂（Shannon Bruga）經常在家裡舉辦「狂飲性愛派對」，並且邀請兒子的同學來參加，不僅提供伏特加、威士忌等烈酒，逼迫少年少女狂飲直到失去意識，甚至還會誘導孩子們發生性關係，而她本人就在一旁觀看。

綜合外媒報導，夏儂去年6月至今年5月期間，經常傳訊息邀請14、15歲的少年少女到家裡狂歡，她的青少年兒子也會參加，而在矽谷科技公司擔任主管的丈夫對此毫不知情。

根據法庭文件，夏儂曾拿保險套給一名少年，接著把對方推入房間，與另一名喝醉少女關在一起，還曾在跨年夜派對上，一邊看著酒醉少年性虐少女，一邊放聲大笑。即使有人酒醉後嘔吐昏厥、情況危急，她仍嚴格要求所有孩子們不准洩漏消息，直到有家長察覺異樣找上校方，這才揭發案情。

聖塔克拉拉郡（Santa Clara County ）檢察官辦公室12日宣布，夏儂目前面臨性侵、虐待兒童、向未成年人提供酒精等39項指控。儘管她逃回家鄉愛德荷州，但9日已在當地被捕，不久後將被引渡回加州。

法律分析師、前檢察官克拉克（Steven Clark）認為，上述罪行恐怕只是冰山一角，尚無法排除夏儂性侵未成年人的可能性，隨著調查深入，或許將揭發更多可怕細節，「我們首先必須問的是……這怎麼能夠持續那麼長一段時間，卻沒有被發現？」

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