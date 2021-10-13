美乃滋加入咖啡新吃法？　另類行銷手法卻激起反效果

▲Hellmann's提出美乃滋加咖啡新吃法，引法眾論。圖為示意圖。（圖／pixabay）

實習記者黃靜芸／台北報導

先前曾有民眾發起食物混吃潮，將一些無關連的食物搭在一起吃，例如將布丁加入泡麵、薯條與霜淇淋搭配等，有些人認為別有一番風味，但也有民眾無法接受。美國一個美乃滋大牌Hellmann’s也想嘗試這種「混搭風」，竟提出美乃滋加入咖啡的新奇搭配。

▲Hellmann`s推特發文。（圖／tweeter@Hellmanns）

美國美乃滋大牌Hellmann’s 8日於推特官方發文，文中寫到，「美乃滋加入你的咖啡裡，就是這樣，這就是貼文」。這個貼文一出，立馬引起網友熱議，大多數的網友回應，對於Hellmann’s的這種另類宣傳方式不買單，有許多網友表示噁心。

對於網友的回應，Hellmann’s卻不在乎，甚至提出這種組合的好處為，「可以讓咖啡增加美乃滋的香味，讓美乃滋多了咖啡的味道」。

此貼文一出，竟然引出一名美國黑人女歌手狄昂‧華薇克(Dionne Warwick)封鎖Hellmann's的推特，並回應，「對於那些問我為甚麼這麼做的人我想說，他們希望我在咖啡中加入美乃滋，我無法容忍」，有些網友甚至跟隨她的腳步，封鎖Hellmann’s。

此外，也有網友留言，「這是個地獄級的搭配」、「這種組合讓我噁心」、「我喜歡咖啡，也喜歡美乃滋，但兩個加起來會很糟糕」，甚至有網友提醒Hellmann’s專心做放在三明治上的美乃滋就好。