8搶匪集體性侵20歲人妻！洗劫火車「硬上女乘客」　逼老公看全程

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度性侵案層出不窮，馬哈拉什特拉邦又傳出一起離譜事件。一對新婚夫妻搭乘火車時，一群搶匪突然闖入車廂，先是洗劫乘客身上的財物，看見這對夫妻時發現女方年輕貌美，竟當著她丈夫和其他乘客面前，8人集體性侵，監視器畫面曝光後震驚社會。

綜合《印度時報》、《印度斯坦時報》報導，這起事件發生於8日晚間，一列從北方邦勒克瑙開往馬哈拉什特拉邦首府孟買的火車行經二座小鎮之間，才剛從伊加特普里鎮（Igatpuri）離站，8名搶匪便趁著列車進入隧道前減速時，持刀具等武器闖進車廂，開始威脅乘客。

他們在行駛中的火車上搶走至少15名乘客身上的手機等財物，接著看見一名貌美的20歲女子，便將她強拖到角落加以性侵及虐待。她新婚不久的丈夫和一名乘客試圖阻止，卻遭到嫌犯毆打，只能眼睜睜看著妻子遭受蹂躪。

列車停靠卡薩拉布德魯克鎮（Kasara）時，乘客大聲呼救，隨即有警員上車，當晚逮捕其中4名嫌犯。另外4人截至11日皆已落網，8人年齡皆介於18至22歲之間。調查發現，其中一名嫌犯還涉嫌販毒，犯案當時8人皆是吸毒後的狀態。

這起事件再度掀起印度人民怒火，政府鐵路警察（GPR）當局則說明，已取得受害者及車上乘客證詞，也找到嫌犯登上火車的監視器畫面，將啟動向受害者提供賠償的法律程序。

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