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熟女幫口交！索討1900元被趕下車　「她攀車門」慘遭飆速甩尾輾斃

▲▼車輛、開車、儀錶板、時速、駕駛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國男子在車上被熟女口交，完事後卻因為不想支付50英鎊而急忙駕車離開，導致女方遭輾斃身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國27歲男子馬丁（James Martin）於12日坦承，因危險駕駛導致當時攀附在車旁的38歲女子芙露（Stella Frew）遭輾斃身亡。然而，在事故發生不久前，芙露才剛在車內對馬丁進行口交，但完事之後他卻不願支付50英鎊（約新台幣1915元）的費用，引起雙方激烈爭執，最終賠上一條生命。

▲▼口交、性愛、性交、做愛、上床、性行為、情侶、男女、偷情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲芙露生前曾向友人透露要從馬丁那裡賺取30英鎊，上了車結束口交後卻開口索取50英鎊，最終不幸命喪黃泉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

根據《北方時報》、《鏡報》報導，檢察官波爾內（Jonathan Polnay）12日於倫敦中央刑事法庭上表示，去年7月24日下午馬丁駕駛一輛貨車，不顧38歲的芙露雙手緊抓車窗，整個人仍攀附在車門外，他竟然在兩側停滿車輛的路上以Z字型連續甩尾，導致芙露猛然撞上路邊一輛奧迪轎車，臉部朝下倒地後，又遭馬丁的貨車後輪從背部輾過，民眾見狀衝上前為芙露進行CPR，但她仍被宣布死亡。

檢方從監視器畫面與調查中得知，當時馬丁剛從女友家離開，開著裝滿廢品的貨車經過倫敦南部薩頓（Sutton）地區，他對著芙露「吹口哨」之後就將車子停在路邊。芙露對友人表示自己將拿到30英鎊，接著就走向馬丁，她的朋友以為芙露要和司機發生性關係，或是騙他的錢，便看著她上車離開。有目擊者表示，曾看到一輛停在路邊的貨車敞開著駕駛座車門，一名女子俯身為司機口交，警方也在附近發現沾有馬丁DNA的保險套和有芙露DNA的香菸紙屑。

▲▼英國38歲女子芙露（Stella Frew）幫男子口交後竟遭輾斃身亡。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

▲英國38歲女子芙露（Stella Frew）幫男子口交後竟遭輾斃身亡。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

波爾內指出，芙露的遺體背部似乎有一條垂直的輪胎印，從骨盆延伸到頸部，顯示她被車輛輾斃。警方在女友家逮捕了馬丁，他隨後提出了偽造的不在場證明，堅稱自己當天在上班，是警察「認錯人」。然而，馬丁12日終於坦承他就是監視器畫面中的貨車司機，當時確實和芙露在一起，但自己無意造成她的死亡，是因為芙露幫他口交後要求支付50英鎊的費用，而他則認為開價太過分，才會發生爭執，他並不知道芙露仍攀附在車外。

據悉，馬丁否認過失殺人罪，檢方則表示願接受馬丁以危險駕駛致人死亡罪名的認罪。目前法官已下達臨時命令，取消馬丁的駕駛資格並向後推遲了宣判日程，預計在14日的法庭上宣判被告的最終量刑。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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