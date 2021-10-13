差17歲姐弟戀不滿足！　狼父1年沒行房「看上20歲繼女」下場慘了

▲ 男子偷窺20歲女兒洗澡被發現。（示意圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡先前發生一起離譜事件，一名男子愛上比他年長17歲的女子，二人相戀後結婚，甜蜜的婚姻生活去年卻遇上難關，已經鬧僵一年，房事也停了一年，未料這名男子色慾薰心，竟將目標轉向年僅20歲的繼女，近日因偷窺罪被判3個月徒刑。

馬來西亞《中國報》報導，這起事件發生於新加坡，來自印度的34歲被告2015年與大他17歲的妻子結婚，妻子的二名女兒也成為他的繼女，分別為20歲和14歲。據律師說法，這對夫妻約一年前面臨感情問題，男子這段期間完全沒有性生活，一時色心大起，才會偷看女兒洗澡。

男子今年7月5日凌晨和友人喝酒後返家，發現20歲的繼女正打算走進浴室洗澡，其他家人都已入睡，便動起歪腦筋，在浴室外將手機相機打開後，高舉到浴室門上方偷拍。繼女當時已經脫光，偶然間抬頭看見男子手機鏡頭對著自己，頓時嚇得放聲尖叫，趕緊套上衣服，一衝出浴室便看見男子下跪求她原諒，但她飽受驚嚇，又感覺隱私遭到侵犯，難過得低頭哭泣。

男子的妻子睡夢中被吵醒，才發現男子犯行，要求他寫下自白書。但他接受警方調查時，起初矢口否認罪行，謊稱寫自白書都是被逼的，也是因妻子要求才向繼女道歉。案發整整9天後，他才承認的確偷窺繼女洗澡。

調查發現，男子早在今年2月到4月間就曾偷窺，繼女也知情，這次實在忍無可忍，妻子才會報警處理。男子的律師則聲稱，他當時只是將手機的錄影功能當成鏡子來偷看，沒有拍下影片保存，也不像其他偷拍嫌犯，會反覆觀看或散播影片。但受害者認為，男子破壞繼女對他的信任，且未配合調查，希望法官嚴懲。男子最終僅承認其中一項偷窺指控，近日被判入獄3個月。

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