失業兒「藏父屍」放到風乾　警消破門聞惡臭驚：變木乃伊了

▲9旬翁死後被失業兒藏匿家中成乾屍。（圖／翻攝自香港01）

圖文／CTWANT

日本北海道芽室町4日發生一起屍體遺棄案，1名64歲的失業男子成澤和也，將自己不幸離世的93歲父親的遺體閒置家中二樓房間，並未通報死亡。直至社工人員察覺事情不對勁、上門探訪，才讓這起事件曝光，詳細案情仍待當地警方進一步調查。

根據《HBC北海道》報導，成澤和也過往與父親兩人相依為命，不料，高齡父在2個月前離世後，成澤和也卻一直未通報相關單位進行喪葬事宜，反而是將父親遺體藏匿在家中二樓的某個房間內。當地負責確認長者安危的社工人員9月底時發現老翁行蹤詭異，經常藉口各種事由婉拒見面對談，引起社工懷疑，進而揭發整起事件。

警方接獲通報抵達成澤和也家中進行搜索，破門而入後在二樓聞到一股惡臭，才發現遺體已風乾成木乃伊狀的老翁，遂將成澤和也以「屍體遺棄罪」逮捕。據悉，所謂「屍體遺棄」便是指發現屍體後，未通知政府及相關機構，並不把死者安葬，而是選擇棄置在某個地方。

成澤和也遭逮捕後於審訊中坦承，父親是在大約2個月前去世，但他選擇隱瞞此一事實，並將父親的遺體放在家裡，才會成為如今的乾屍狀態，除此外並未多做解釋。

根據《香港01》報導，新聞曝光後，有網友猜測成澤和也不願意將父親死亡通報相關單位的原因，可能與養老金有關。因成澤和也沒有工作也無收入，只要隱瞞父親去世的事實，便能冒認其身分繼續領取養老金過活；至於確切的犯案動機，則仍待警方調查釐清。

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