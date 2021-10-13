北韓樂團指揮穿「金正恩T恤」樂當腦粉！　金小胖成迷妹新歐巴

▲北韓樂團指揮上衣印有金正恩的照片。（圖／朝中社）

記者王佩翊／編譯

北韓日前舉辦國防發展展覽會，《朝鮮中央電視台》12日也公開了當天畫面，而開幕式表演時，負責演奏愛國歌曲的樂隊中的指揮意外吸引了外界目光。原來是因為這名指揮有別於正式場合的表演服裝，當天竟然穿著一件印有金正恩大頭的白色T恤，這在將領導人肖像視為「第一出版物」的北韓可以說是十分罕見。韓媒則分析，金正恩此舉是為了要增加與平民間的親密感。

金正恩作為北韓的最高領導人，肖像權被列為重要保護出版物，不可隨便使用。然而根據《韓聯社》引述《朝鮮中央電視台》報導，北韓某交響樂隊的指揮竟被安排在國防發展展覽會開幕式上，穿著印有金正恩照片的白色T恤演出，震驚外媒。

▲▼北韓首度有印有金正恩肖像的衣物出現在公開場合。（圖／朝中社）



事實上，儘管各國偶爾有人推出印有金正恩照片的惡搞T恤，但在北韓內部從未有過先例，因此北韓樂隊指揮身穿金正恩T恤實屬罕見。據悉，因為衣物上的墨水經過洗滌後可能會褪色或是斑駁，可能構成毀損領導人肖像的罪名，因此北韓從未出現過印有領導人肖像的衣物。

透過北韓釋出的畫面雖然只能看到指揮的正面，看不到其他樂隊表演者的正面，但是從背影看來，應該也是全體穿著相同上衣。

專家分析，北韓此舉是為了模仿西方的潮流。另一方面，也有可能是為了藉此拉近金正恩與人民的距離感，增加親密度。

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