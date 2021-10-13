21歲州長千金「遭當街槍殺」掃射畫面曝光　交到毒販男友竟送命

記者吳美依／綜合報導

巴拉圭阿曼拜省（Amambay）發生一起轟動全國的案件，州長的21歲女兒海莉（Haylee Acevedo）與男友及2位女性友人正要離開夜店時，竟遭當街槍決，她全身一共6處中彈，當場身亡，過程都被監視器捕捉下來。據悉，海莉的男友阿爾瓦雷斯（Omar Álvarez）涉入毒品交易糾紛，釀成這起悲劇。

▲21歲的海莉（Haylee Acevedo）與男友及2位女性友人遭當街槍殺身亡。（圖／翻攝Instagram帳號hayleeacevedo、YouTube頻道Prensa Amambay）

根據2處不同角度的監視器畫面，槍手們跳下皮卡車後，不顧路人，當眾展開攻擊，他們在現場一共開了107槍，而主要目標阿爾瓦雷斯身中32槍，當場死亡。

當地媒體報導，本案發生於該州首府、邊境城鎮佩德羅胡安卡瓦列羅（Pedro Juan Caballero），當地毒品交易猖獗，阿爾瓦雷斯即是涉入巴拉圭與巴西邊境的販毒事件，而海莉及2位女性友人都在巴拉圭中央大學的當地校區接受醫師培訓。

▲州長阿塞維多（下圖男子）12日證實女兒海莉（下圖左1）遇害。（圖／翻攝Instagram帳號hayleeacevedo、YouTube頻道Prensa Amambay）

警方展開調查後，於10日發現槍手使用的皮卡車被燒毀、棄置郊區，11日突襲距離案發點4英里（約6.4公里）的一處民宅，逮捕6名涉案巴西裔男嫌，同天稍晚發生激烈追逐與交火後，逮捕了第7名嫌犯。據信，還有2人依然逍遙法外。

省長阿塞維多（Ronald Acevedo）12日證實女兒死訊，「我們被組織犯罪擊潰了，我的女兒在錯誤時間出現在錯誤地點」。據悉，他曾試圖讓女兒與男友分手，並且也向外宣稱2人已經不是情侶。

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