《魷魚遊戲》登頂！破1.1億觀看人數　成Netflix史上最受歡迎劇集

▲Netflix宣布《魷魚遊戲》成為平台創立以來最受歡迎的劇集作品。(圖/翻攝Netflix官方Instagram)

記者張寧倢/編譯

Netflix於13日透露,南韓反烏托邦影集《魷魚遊戲》自9月17日上映以來,已在全球累計超過1.11億粉絲,大幅超越先前美國劇集《柏捷頓家族:名門韻事》(Bridgerton)創下的8200萬用戶的最高紀錄,成為Netflix史上最受歡迎的首播原創作品。

根據《每日郵報》報導,Netflix於13日在推特宣布,南韓Netflix原創影集《魷魚遊戲》在平台首播17天之內已有1.11億名用戶觀看此劇,占了Netflix全球2.09億用戶的一半以上,輕鬆超越《柏捷頓家族》開播28天創下的8200用戶觀看的歷史最高紀錄,成為Netflix迄今最受歡迎的作品。報導稱,考量到《魷魚遊戲》沒有任何國際知名的大牌巨星,其紀錄顯得更令人印象深刻。

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn

CNN曾報導,《魷魚遊戲》目前在Netflix全球94個國家的前10大排行榜上拿到第一,也成為史上首個美國Netflix登上排名第一的南韓影視作品。然而,儘管創下的紀錄令人驚艷,但這並不意味著所有1.11億名用戶都有全程觀看,因為Netflix的收視率指標將「觀眾」設定為至少觀看了2分鐘內容的人,但這項指標也同樣適用於Netflix其他劇集的收視數據。

Netflix負責韓國、東南亞、紐澳地區內容的副負責人Minyoung Kim表示,「這齣戲的突破超出了我們最瘋狂的夢想,《魷魚遊戲》給了Netflix更多信心,以確信我們的全球戰略正朝著正確的方向發展。」據報導,儘管《魷魚遊戲》取得巨大的成功,但尚未傳出是否將製作第2季,如果將來確定有續集,很可能成為Netflix至今最受期待的劇集之一。

Go behind the scenes of Squid Game and see how this incredible story was brought to life pic.twitter.com/dEGKwgucAU