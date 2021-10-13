睽違19個月！美國鬆綁南北邊境管制　開放加墨完整接種者入境

▲ 美國與加拿大邊境。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒迫使全球各國封鎖國境，近來隨著疫苗接種率上升而逐步重開。美媒報導，美國將於11月初放寬對加拿大及墨西哥邊境的管制，開放已完整接種二劑疫苗的外國公民入境，結束2020年3月來長達19個月的非必要旅行限制。

《路透社》報導，二名美國官員12日透露此消息，預計13日由國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）正式宣布，包括陸地邊界及海上旅行。其中一名官員提到，解除限制的確切日期很快就會公布。

紐約州議員紛紛對規定鬆綁表示樂見，參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）聲明指出，疫情爆發以來，同一片土地上跨境的夥伴都身陷國境關閉的痛苦及經濟困難，而今這種痛苦即將結束。

一旦美國解除限制，外國遊客只要完成二劑疫苗接種，即可自美加、美墨邊境入境。官員也提到，美國將從明年1月初開始要求包括貨車駕駛等，因工作等需求欲入境美國者，必須接種疫苗才能穿越陸地邊界。

不過，拜登政府官員強調，白宮不會取消前總統川普時期實施的《美國法典》第42卷（Title 42）移民新政。這項措施由川普在2020年3月頒布，切斷數十萬希望從墨西哥入境的移民尋求庇護的管道。

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