殘忍片曝光！少女遭4男包圍無情鞭打　爸爸在旁邊看還讚：打得好

奈及利亞近來發生一起誇張事件,影片中一名女學生遭到4名男子不斷鞭打,還打到頭巾都掉了,而她的父親就在一旁觀看。影片在網路上瘋傳後,女學生的父親竟然對外稱讚學校「打得好」,不過仍引發網友批評,目前校長已被停職。

事件發生在夸拉州(Kwara)一所伊斯蘭學校,影片中可看到,4名男子手持棍棒,圍在一名少女身旁不斷進行鞭打,少女雖然伸出雙手想要保護自己,但仍遭到猛烈攻擊,畫面看起來十分殘忍。而另外一支影片則可看到,一名少年也遭到同樣虐待。

少女父親接受媒體採訪表示,他因為看到女兒喝酒照片很生氣,所以同意學校進行鞭刑,「是我把事情告訴學校的,我要求他們一定要給女兒適當的懲罰,並堅持執行時我要在現場看」。據了解,少女是因為參加朋友生日派對,照片被分享到網路上引發喝酒質疑,相關的5名學生都遭到同樣懲罰。

影片引發外界批評,雖然學校出面澄清,體罰有獲得家長同意且符合伊斯蘭法律,不過仍難平網友怒火,當地政府回應,不管體罰是否有經過家長同意,他們仍無法贊同影片中所看到的行為,目前已成立專門小組監督調查。

