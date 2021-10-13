殘忍片曝光！少女遭4男包圍無情鞭打　爸爸在旁邊看還讚：打得好

▲少女被4男鞭打的畫面引發外界批評。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞近來發生一起誇張事件，影片中一名女學生遭到4名男子不斷鞭打，還打到頭巾都掉了，而她的父親就在一旁觀看。影片在網路上瘋傳後，女學生的父親竟然對外稱讚學校「打得好」，不過仍引發網友批評，目前校長已被停職。

事件發生在夸拉州(Kwara)一所伊斯蘭學校，影片中可看到，4名男子手持棍棒，圍在一名少女身旁不斷進行鞭打，少女雖然伸出雙手想要保護自己，但仍遭到猛烈攻擊，畫面看起來十分殘忍。而另外一支影片則可看到，一名少年也遭到同樣虐待。

少女父親接受媒體採訪表示，他因為看到女兒喝酒照片很生氣，所以同意學校進行鞭刑，「是我把事情告訴學校的，我要求他們一定要給女兒適當的懲罰，並堅持執行時我要在現場看」。據了解，少女是因為參加朋友生日派對，照片被分享到網路上引發喝酒質疑，相關的5名學生都遭到同樣懲罰。

影片引發外界批評，雖然學校出面澄清，體罰有獲得家長同意且符合伊斯蘭法律，不過仍難平網友怒火，當地政府回應，不管體罰是否有經過家長同意，他們仍無法贊同影片中所看到的行為，目前已成立專門小組監督調查。