熱氣球「衝撞博物館」瞬間曝光！吊籃載滿遊客　高空中恐怖歪斜

▲載滿乘客的熱氣球直接撞上博物館。（圖／翻攝自Facebook／Luca Ghilotti）



記者吳美依／綜合報導

義大利科莫（Como）發生一起可怕意外，一個熱氣球載滿乘客升空，未料卻突然失控，正面撞上「伏特聖殿」（Voltiano Temple）歷史博物館，只見吊籃在高空中以超大角度傾斜，幾乎快要翻覆，驚悚瞬間都被目擊者拍攝下來。

影片中，熱氣球才剛升空，卻直接衝過茂密的大樹，接著撞上博物館。擁有94年歷史的石雕藝術從5公尺高的外牆墜落，掉在入口處的階梯上，摔得粉碎。

Stamattina a Como....... 由 Luca Ghilotti 發佈於 2021年10月11日 星期一

《每日星報》報導，本事件發生於11日上午8時30分，而那間博物館是為了紀念物理學家伏特，發明電池以及發現甲烷的成就。熱氣球疑似未達到足夠高度就轉彎，才會撞上樹梢釀成意外，幸好旅客們全都毫髮無傷。

警消單位接獲通報後，迅速趕赴現場，確保人員安全，以及建築物與藝術文物是否受到其他損傷，當局目前也仍在評估本次意外釀成的損失。

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