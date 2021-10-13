工地傳奇怪臭味...工人破牆嚇壞　25歲「全裸女屍」被封在水泥中

▲失蹤女被發現封屍在水泥牆中。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西一建築工地傳出奇怪惡臭，業主報案後請警方前來幫忙，結果將樓梯下方的牆壁敲開，竟然在洞中找到一具女屍，後來確認死者是25歲女子喬伊斯(Joice Maria da Gloria Rodrigues)，全身赤裸的她，脖子上卻被綁著一件T恤，警方目前正在進行調查。

當地警方5日接到報案，前往現場意外發現已經被通報失蹤2周的女子喬伊斯遺體。據了解，死者居住在聖維森特市(Sao Vicente)，與丈夫一同養育2名孩子，上月27日前去祖父家拜訪後突然失蹤，擔心的親戚一直撥打電話但都無人接聽，沒想到竟然被封屍水泥牆中。

警方很快便逮捕到2名嫌疑男子，分別是56歲建築工與35歲承包商，建築工人坦承是他殺害喬伊斯，並且藏屍在工地，還爆料2人之間一直保持著性關係，承包商則強調他和事件完全沒有關係，不過警方並未完全採信2人說詞。

警察局長博納梅蒂(Thiago Nemi Bonametti)認為，喬伊斯因為不明原因與承包商發生糾紛，被承包商活活勒死後，後來才又找建築工人幫忙埋屍，目前已將遺體送去驗屍，以確定死者生前是否遭到性侵。