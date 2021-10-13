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金融時報：臺灣的關鍵時刻已迫近　52%美國人支持保衛台灣

▲若中國犯台，美52%支持出兵保衛台灣。（圖／CFP）

▲若中國犯臺，美52%支持出兵保衛臺灣。（圖／CFP）

實習記者廖翊慈／綜合報導

英國《金融時報》(Financial Times)首席外交論述委員拉契曼(Gideon Rachman)11日指出，北京本（10）月在4天內向臺灣空域派出了約150架戰機，同一時期，美國、日本和英國等五國在西太平洋進行了數十年來最大規模的海軍演習之一。拉契曼表示，臺灣上空的危機已迫近。

拉契曼在《金融時報》以「臺灣的關鍵時刻已迫近」(The moment of truth over Taiwan is getting closer)為題撰文，「中國國家主席習近平於9日重申，將以和平方式接管臺灣」。但拉契曼認為，鑒於臺灣幾乎不可能投降，北京只剩下軍事選項。

報導又引述，美國皮尤研究中心(Pew Research Center)於今年3月公布的民調顯示，67%美國人對中國大陸持負面觀感，較2018年的46%高，8月美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」(Chicago Council on Global Affairs)調查首度發現，若北京犯台，52%的美國人支持出兵協防臺灣。

美國中央情報局(CIA)7日宣布成立的中國任務中心(China Mission Center，CMC)，形容中國是21世紀美國面臨最大的「地緣政治威脅」。拉契曼也表示，「戰略模糊」一直是美國對於臺灣不明確的安全保證，從而阻止中國攻擊臺灣。戰略的模糊性幫助美國在臺灣問題上維持了兩世代的和平，不明確的態度是美國一種深思熟慮的政策。

▲金融時報首席外交論述委員拉契曼(Gideon Rachman)。（圖／European Press Prize）

 ▲金融時報首席外交論述委員拉契曼(Gideon Rachman)。（圖／European Press Prize

拉契曼在最後表示，中國和美國好像在參與一場關於臺灣潛在危機的撲克遊戲，他們互相虛張聲勢使對方讓步。幾十年來，戰略上的模棱兩可一直保持臺灣和平。但一個清晰的危險時刻可能迫在眉睫。

我國國防部長邱國正6日表示，目前的兩岸情勢是40年來最嚴峻的時刻，2025年中國將具備全面犯臺的能力。

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