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美眾議院批准「提高債務上限」暫至12月　將迅速送交拜登簽署

▲▼美國國會山莊,眾議院。（圖／路透）

▲美國國會12日投票通過債務上限調升法案。圖為美國眾議院議場。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

繼美國聯邦參議院7日通過調高舉債上限法案後，眾議院12日最終批准這項法案，將美國政府28.4兆美元的債務上限調升4800億美元，將可能於本月發生的歷史性違約風險推遲到至少12月初。

根據《衛報》報導，美國民主黨人12日以在眾議院的些微席次優勢，投下贊成票，最終以219票對206票通過了4800億美元債務上限調升法案，預計於本周遞交總統拜登迅速簽署，使其正式成為法律。此前，美國財政部估計，若國會不採取任何修法行動，10月18日之後將無法再支付美國債務，屆時將陷入歷史性債務違約。

然而，新通過的28.9兆元借款授權額度預計在12月3日左右就會用完，眾議院的批准只將人們對於美國債務違約的擔憂延長大約7周，並為兩黨之間的持續鬥爭埋下伏筆。另外，議會立法者也要到12月3日才能通過撥款法案，以防止美國政府停擺。

據《華爾街日報》報導，高盛集團（Goldman Sachs）預計這筆資金能支撐更長一段時間，但不會超過2021年年底，這意味著美國國會還有大約2個月時間，以再次解決債務上限問題。

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