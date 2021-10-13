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牛仔褲別丟洗衣機！造型師建議「永遠別洗」：放冰箱2天就好

▲▼細腰、螞蟻腰、減肥、瘦身、牛仔褲、短版上衣、緊身褲、女人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲幾乎每個人衣櫃裡都有一條牛仔褲。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

牛仔褲幾乎是每個人必備的衣物，不過穿過的牛仔褲如何洗滌也是一門學問。美國一名造型師就建議，穿過的牛仔褲千萬不要丟進洗衣機洗，因為這麼做不只會褪色，還會讓牛仔褲變形，只要將褲子「放進冰箱」，就可以像新的一樣。

根據《LAD Bible》報導，造型師芭塔爾（Ranya Batal）在影音平台TikTok分享，她表示絕對不會把牛仔褲丟入洗衣機裡洗，「雖然很噁心，但相信我！」芭塔爾指出，洗過的牛仔褲會褪色、也會變得永遠不合身，她提出保養牛仔褲的方法，只要將褲子裝進封口袋，再「冰進冰箱2天」，就能讓牛仔褲看起來煥然一新。

這個方法也得到Levi's執行長伯格（Chip Bergh）的認同，他指出，洗牛仔褲會損壞裡面的材質，他也從來沒用洗衣機洗過，他只會局部清潔褲子上沾染污漬處，若褲子真的很髒則會快速手洗。

伯格認為，太常洗牛仔褲會讓顏色被洗掉，這樣就失去了獨有的樣貌，因此他建議將牛仔褲放在冰箱中過夜，以幫助去除細菌，或是放在外面曬太陽等，若是真的出現髒汙，他只會局部清潔褲子上沾染污漬處，若褲子真的很髒則會快速手洗。

影片一出，許多網友擔心，這樣牛仔褲上的細菌就會一直累積。對此，無毒清潔品牌Branch Basics的執行長樂芙（Kelly Love）表示，這不是問題，只要放在陽光下曝曬，去除異味，讓它們呼吸新鮮空氣就好了，也能節約水資源和減少化學物質殘留。

@ranyabatal

Do Not Wash Your Jeans! I know it’s gross, but trust me! ##fyp ##fashion ##style ##tips

♬ original sound - Ranya Batal

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