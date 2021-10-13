共機擾台架次飆增　美國防部：增加誤判風險「敦促北京停止脅迫」

▲美國國防部發言人柯比（John Kirby）12日表示，中國擴大對台灣的恫嚇將造成誤判風險增加。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓12日專電

共機近來頻繁侵擾台灣防空識別區。美國國防部表示，中國擴大對台灣恫嚇與施壓，增加誤判風險。五角大廈重申對台承諾堅若磐石，也呼籲北京和平解決兩岸分歧。

中國解放軍軍機近來頻繁擾台，入侵台灣防空識別區（ADIZ）引來區域緊張，也成為美國國防部記者會今天的焦點議題。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天面對媒體多次提問關於兩岸緊張局勢升高一事表示，中國擴大對台灣與其他盟友和夥伴的恫嚇與施壓，包括增加在台灣、南海、東海附近的軍事活動，將增加誤判風險。

他指出，美方對台灣的支持與和台灣的國防關係，與台灣當前面臨的中國威脅一致，美方也敦促北京履行美中三公報中和平解決兩岸分歧的承諾。

至於國防部是否正在討論若採取任何行動保衛台灣需要國會批准時，柯比表示，不會討論假設性議題。但他重申，美方長期遵循一個中國政策，這和北京的一個中國原則不同。根據中國的一中原則，中共對台灣擁有主權，但美方對台灣主權問題不持立場。

柯比也指出，美方將持續支持以符合台灣人民意願與最大利益，和平方式解決兩岸議題。美方對台灣的承諾堅若磐石，維護海峽兩岸與區域和平穩定。

柯比一再重申，不會討論防空細節，但也表達關切中國在台灣附近的挑釁性軍事活動，認為這將破壞穩定並增加誤判風險。他也數度敦促北京停止這種軍事外交與經濟施壓以及對台灣的脅迫，台灣和平穩定始終是美國利益所在，美方將繼續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

根據國防部統計，10月1日至5日期間，有高達150架次共機擾台，其中4日有56架，是國防部去年9月17日開始揭露共機動態以來，數量最多一次。相較去年整年約380架次，增加幅度驚人，引發美國、澳洲及英國等民主國家關切。

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