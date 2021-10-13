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台海愈趨緊張　美國務院重申「對台支持堅若磐石」深化與台關係

▲▼美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）。（圖／路透）

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）於12日重申，美國對台灣的支持一向堅若磐石，且致力於深化關係。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

台海情勢近來明顯緊張，美國國務院發言人普萊斯今天重申美國對台支持堅若磐石，會致力深化與台灣的關係。除一法、三公報加六項保證外，美國對台作法也會基於「台灣保證法」。

中國10月以來擴大共機擾台規模，1日至5日有高達150架次侵擾台灣防空識別區（ADIZ），引發國際高度關注。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天召開媒體簡報會，會中記者詢問美國與台灣建立更緊密關係的步調，是否取決於北京對台侵略性作為。換句話說，中國加大對台恫嚇，是否會促使美國強化與台灣的關係。

普萊斯指出，美國一向清楚表明對台灣的支持是「堅若磐石」，且致力深化與台灣的關係。台灣是民主領頭羊，也是美國重要經濟與安全夥伴。

普萊斯表示，美國對台所有作法均以相關文件為基礎，包括去年12月上路的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act）。總統拜登（Joe Biden）政府已檢視對台交往準則，並在5月更新準則內容，以更好反映美國與台灣非官方關係的拓展與深化。

美國國會去年12月22日通過納入「台灣保證法案」的2021財政年度撥款法案，法案5天後獲時任總統川普（Donald Trump）簽署生效。台灣保證法呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並要求國務卿在法案生效180天內，檢視並重新公布對台交往準則。

時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月9日卸任前夕，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。拜登政府上任後重新檢視對台政策，4月9日公布新版對台交往準則，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

據了解，在新準則下，美國官員也能出席雙橡園舉辦的活動，不過，包括像是雙十國慶等台灣重要節慶活動則不得參加。

普萊斯說，完成對台政策檢視後，拜登政府制定新準則，鼓勵美國政府官員以符合美台非官方關係的方式與台灣對口往來。自公布以來，新準則一直作為美國與台灣互動的規範。

他指出，拜登政府會持續美方長年作法，在各行政部門清楚說明該如何施行美國「一中政策」，也會以台灣關係法、美中三項聯合公報及對台六項保證做為指引，持續與台灣的非官方關係。

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