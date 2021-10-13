正妹網紅「遭勒斃」曝屍野外3、4周　法醫證實：是謀殺

▲美國網紅裴蒂托和未婚夫出發公路旅行後失蹤，遺體在國家公園被尋獲。（圖／翻攝自IG／gabspetito）



記者吳美依／綜合外電報導

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）和未婚夫勞德里（Brian Laundrie）前往公路旅行，中途卻離奇失蹤，其遺體9月20日在懷俄明州大提頓國家公園（Grand Teton National Park）被尋獲。法醫先前將此案定調為謀殺，12日裁定確切死因為「勒斃」。

▲裴蒂托的未婚夫勞德里（Brian Laundrie）獨自返家3天後也失蹤至今。（上圖／路透；下圖／翻攝自IG／gabspetito）



BBC、《華盛頓郵報》等外媒報導，法醫布魯（Brent Blue）表示，裴蒂托的遺體在國家公園一處營地被尋獲，當時已經暴露「在野外3至4周」，但由於全案仍在調查中，因此無法透露太多細節，包括遺體是否遭掩埋、是否涉有凶器，或者毒物反應報告內容。但他指出，死者並未懷孕，「究竟是誰犯下這起謀殺案，將交由執法單位確定」。

此外，布魯形容，本案在國內外引發的強烈關注簡直是一場「媒體鬧劇」，「不幸的是，這只是全國眾多家暴死亡案例的其中之一，而其他案件並未如同此案獲得那麼多關注，令人非常遺憾」。據悉，當局目前正與死者家屬聯繫，協助將遺體送回家鄉。

▲警方公布裴蒂托與勞德里爭吵後報警畫面。（圖／達志影像／美聯社）



裴蒂托2020年7月和23歲的勞德里訂婚，2人今年6月開著一輛白色露營車出發公路旅行，女方也持續在社群媒體上記錄過程。但是，男方卻在9月11日獨自返家，而裴蒂托自從8月30日傳出最後一封訊息後音訊全無。

勞德里返家三天後，向父母表示要去住家附近的卡爾頓自然保護區（Carlton Reserve）健行，但卻沒有攜帶手機與錢包，並且失蹤至今，被認為可能試圖尋短。

根據猶他州警方先前公布的影音檔案，有民眾目睹勞德里在路邊打了裴蒂托好幾個巴掌，以家暴為由報警處理。儘管因缺乏證據，男方目前僅被視為本案嫌疑人，但FBI先前以盜刷信用卡為由，對其發出通緝令。

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