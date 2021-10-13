銀河系中心發出「神秘信號」　來源非脈衝星也不是大恆星

▲雪梨大學發現來自銀河系的神祕信號。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者廖翊慈／綜合報導

據澳洲雪梨大學(The University of Sydney)的最新研究，天文團隊使用「ASKAP」及南非「 MeerKAT」的電波望遠鏡，接收到來自銀河系中心的神祕無線電信號。研究團隊表示，過去從來沒有見過同樣的東西。

研究發表於《天文物理期刊》(The Astrophysical Journal)，天文學家利用澳洲天文望遠鏡太空探路計畫(Australian Square kilometres Array Pathfinder, ASKAP)發現了一個無規律的信號。起初ASKAP團隊認為它可能是來自脈衝星，或是來自巨大太陽耀斑的恆星，但是後續的觀測卻發現這種信號，皆不符前述2種天體的無線電信號特徵。

澳洲聯邦科學與工業研究組織(CSIRO)的「ASKAP」電波望遠鏡瞄準座標「J173608.2-321635」可找到神秘信號。此信號毫無規律，它從可探測，轉變為無法探測，最後消失，卻又增強電波重新出現。

雪梨大學物理學院的博士生王子騰(Ziteng Wang)表示，目前無線電信號來自何處及為何無規律，仍在研究中，但推測為非外星生物所為。