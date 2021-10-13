狼師「摸奶搓揉」變態照曝！緊貼女高生胸前近距離教學　網全怒了

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼北蘇拉威西省傳出一起離譜事件，一名高中男師在指導一名女學生時，一隻手硬是伸到學生胸前，教學過程中不斷摸奶，未料被人拍下PO上網，頓時在社群媒體上掀起眾怒，網友也肉搜出這所學校和狼師的身分，要求重罰。

綜合當地媒體報導，這張照片11日在印尼社群網站上瘋傳，只見一名身穿印有北蘇拉威西省教育當局標誌制服的男子站在一名女學生身旁，右手竟放在女學生的胸部上。畫面中身穿白色制服的女學生正在操作電腦、填寫文件，男老師似乎正進行一對一指導，卻伸手大肆摸奶。

▲▼ 印尼發生離譜的狼師摸胸事件。（圖／翻攝自Twitter）

至少4張摸奶照引起大批網友群起撻伐，很快就肉搜出這所學校是位於南米納哈薩縣的SMA Negeri 1 Motoling高中，男老師的身分也跟著曝光。民眾紛紛在網路上痛罵他，並要求當局嚴懲。

眼看事態越演越烈，南米納哈薩縣教育部門隨即下令，這名教師應接受調查，若騷擾行為屬實，將面臨公務員紀律相關法律規定的懲罰。這起事件也引起北蘇拉威西省當局關注，一名議員在教育委員會一場聽證會上痛斥該名男師「玷汙教育界」，應加以嚴懲。更有議員出面爆料，受害者不只照片中的女學生，還有另外一人，呼籲受害者勇敢揭發他的惡行。

截至目前的調查指出，照片是在9月27日拍下，當時女學生正使用電腦填寫申請獎學金的表格，男老師在一旁指導。該名男老師承認，照片中的男子是他本人沒錯，但堅稱沒有做任何不光彩的事，只是拍攝角度造成誤會。

當地教育局辦公室負責人對此說明，不論男老師的說法是真是假，都會進一步調查，確認他是否有猥褻事實，也已接觸照片中的女學生。校方則表示，已暫時將男師停職，將全力配合調查。

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