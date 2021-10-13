荷蘭王儲也能和同性伴侶結婚！　首相親自掛保證：不用放棄王位

▲荷蘭阿瑪利亞公主擁有王位第一繼承權。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本真子公主與小室圭的婚事鬧得沸沸揚揚，訂婚4年終於要在26日登記結婚，真子公主還為此放棄一切「禮遇」。然而遠在地球另一端的荷蘭對於王室成員的婚姻卻有不一樣的態度，首相呂特（Mark Rutte）日前公開表示，王儲應該擁有與同性結婚的權利，即使選擇與同性結婚，也不該因此放棄繼承王位。

根據《路透社》報導，荷蘭2001年通過同性婚姻法，成為全球第一個將同性婚姻合法化的國家，然而最近卻有一本書寫道，國王亞歷山大（Willem-Alexander）的17歲長女阿瑪利亞公主（Catharina-Amalia）目前擁有第一繼承權，但未來如果她與同性伴侶結婚，可能會出現一些問題。

▲荷蘭首相呂特（Mark Rutte）。（圖／路透）



與一般人民不同，荷蘭王室成員結婚時必須經過議會的批准，如果想要在未經批准的情況下結婚，則必須放棄自己的王位繼承權。也就是說，如果議會不同意王室成員與同性伴侶結婚，那該名王儲則必須放棄王位繼承權。不過首相呂特12日卻對此表達相反看法。

呂特在給議會的一封信中寫道，「政府認為所有王儲有權利與同性伴侶結婚。因此，內閣認為就算王儲或國王想要與同性伴侶結婚，也無須退位。」呂特認為，自從前任首相2000年提出這個問題以來，時代已經開始改變了。

另一方面，在日本，由於尚未通過同性婚姻法，不論是皇室成員或是一般百姓都無法與同性伴侶結婚，且日本皇室王位只傳男不傳女，女性成員一旦結婚就必須脫離皇室。

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