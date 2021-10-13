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恐釀致命內出血　美專家建議「勿服用阿斯匹靈」以預防心臟病

▲▼ 藥丸,藥錠,藥物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國專家小組更新建議，不應該使用低劑量阿斯匹靈藥物來預防心臟病與中風。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國預防醫學工作小組12日發出最新建議，60歲以上年長者不應該每天服用低劑量的阿斯匹靈，來預防心臟病或中風，因為定期服用而導致內出血的風險已經大於阿斯匹靈帶來的益處。

根據美聯社報導，這個由美國衛生及公共服務部任命的獨立專家16人工作小組於2016年曾建議，針對高血壓、高膽固醇、肥胖等有罹心臟病風險的患者可每天服用低劑量的阿斯匹靈來預防心臟病發作與中風，甚至有機會能預防大腸癌，但工作小組12日已初步更新指出，對於沒有內出血風險的40多歲成年人來說可能會有好處，但對於60歲以上老年人來說，服用阿斯匹靈可能會造成危及生命的內出血風險。

工作小組成員、波士頓Tufts醫療中心專家王約翰（John Wong）表示，無論年齡多大，成年人都應該與醫生討論是否該停用或開始服用阿斯匹靈，以確保正確地用藥，「服用阿斯匹靈會造成嚴重危害，而且會隨著年齡增長而增加風險。」小組還表示，對於定期服用低劑量阿斯匹靈能否預防大腸直腸癌等議題，仍需要更多證據才能確定。

報導稱，長期以來醫師建議許多已經有心臟病發作或中風症狀的患者每天服用低劑量的阿斯匹靈，以預防後續心血管疾病，本次更新的建議中並未改變這項指南，而是針對那些未曾罹患心臟病的族群。這項建議已發布於網路上，公眾可以在11月8日前發表意見，小組進行蒐集與評估後才會做出最後決定。

報導指出，阿斯匹靈是一種止痛藥，但同時也是一種血液稀釋劑，可以減少血栓發生的機率，但即使是低劑量的阿斯匹靈也有風險，主要是消化道出血或是潰瘍等，但這兩種情況都可能危及生命。紐約費恩斯坦醫學研究所內科研究員布勞克（Lauren Block）博士說，這份新指南很重要，因為成年人都服用阿斯匹靈，儘管他們從未罹患心臟病或中風。

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