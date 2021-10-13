日無業男為冒領老人年金「與屍同居2個月」！93歲父遺體成木乃伊

▲警察上門調查後，在嫌犯家中發現一具已經出現部分「木乃伊化」的男性屍體。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本北海道一名64歲男子涉嫌將老父親的屍體棄置在家中，藉以續領老人年金，甚至還繼續偽裝父親還在世，地方政府的面談人員驚覺有異，報警請警方協助處理後，警方才在屋內發現死亡已經2個月的年長男性屍體，確定就是男子父親，但當時屍體已經因為自然風乾出現「木乃伊化」。

根據《北海道新聞》報導，北海道芽室町的64歲無業男性成澤和也原本與93歲的父親成澤庄藏同住，然而日前當地政府的社工人員為了確認長者的健康狀態，想要上門家訪進行面談，但卻遲遲無法見到成澤庄藏本人，直到9月29日，成澤和也才答應另外約時間讓社工來家中探訪父親。

芽室町的工作人員懷疑其中有異，因此委託警方介入調查。警察4日前往成澤家中，沒想到就在屋內的2樓發現一具老人的屍體，初步判斷就是嫌犯的父親成澤庄藏。死者身上穿著衣服仰臥在地上，身體的一部份開始進行腐敗，另一部分則出現「木乃伊化」。

經警方調查後，嫌犯表示，父親早在2個多月前就已經死亡，也就是說，他不但沒有處理父親的遺體或進行死亡登記，甚至還故意假裝父親依然在世。

對此，嫌犯聲稱，自己不知道進行死亡登記的手續，而且太過麻煩，才會把屍體放在家裡。不過警方懷疑，他其實是為了盜領父親的老人年金與其他補助金。警方4日隨即以遺棄屍體罪嫌將成澤和也逮捕。根據驗屍結果，死者的死因為衰老，同時身上也沒有明顯外傷，因此排除是遭到他殺的可能性。

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