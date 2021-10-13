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酒駕讓他「陰莖睪丸」慘被切除！　斷根男7年後現況曝光

▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國一名男子酒駕車禍，失去陰莖與睪丸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

來自美國密蘇里州的貝瑞（Paul Berry）與友人小酌幾杯後，決定開車去找女友，卻在酒駕過程中失控翻車，生殖器官嚴重受損，被迫切除陰莖與一顆睪丸。他起初飽受肉體與精神上的折磨，但如今已經完全康復，走出失去雄風的陰霾，「直到事故發生後，我才開始覺得自己像個男人」。

《太陽報》等外媒報導，貝瑞當時住在聖路易斯（St. Louis），每天開車拜訪伊利諾州哥倫比亞（Columbia）的女友，在2014年5月10日那天，卻疑似睡著或在雨中打滑，導致車輛失控。他被拋出窗外，頸部、鼻子、下巴、骨盆皆骨折，腦部與下體也嚴重受創，緊急送往聖路易斯大學醫院途中，甚至一度沒有心跳。

貝瑞接受藥物誘導，陷入昏迷長達5周，在此期間下巴、臉頰兩側都安裝金屬支架，還栓了13顆螺絲；他的左半側身體被車體壓住，生殖器官也遭重擊，儘管醫師試圖重建卻失敗，只好開刀切除。

貝瑞坦言，起初發現失去生殖器時非常崩潰，「就像我的人生結束了」，但他後來轉換心境，認為自己能夠活下來已經非常幸運，並且在親友與愛犬的支持下展開復健之路，逐漸康復並且返回常軌，「生活很艱難，但這讓我對自己更有自信。我明白，這（性）不是最重要的事情，而且不能決定你是誰」。

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