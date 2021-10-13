得來速點餐秘密！麥當勞員工曝驚人內幕：大叫的顧客等比較久

▲英國麥當勞員工透露許多人可能不知道的「得來速」秘密。（圖／取自免費圖庫WOUNDERSTOCK）

實習記者林郁婷／綜合報導

英國一名麥當勞員工在抖音上分享「得來速」的秘密，讓許多網友表示「很恐怖！」這名員工表示，通話的窗口上安裝了攝影機，除了能確定顧客順序外，還可以聽到說話的內容，如果有人大吼大叫，他們就會故意做得比較慢。不過，目前這支影片已遭刪除。

根據《news.com.au》報導，這位爆料者在網路上化名為「@secretfitzz」，在她的平台上常能聽到一些有關麥當勞的「秘密」。最近她拍下一段影片，內容是買得來速時說話要小心，因為員工其實都聽得到，只是大家不知道。

@secretfitzz表示，公司在點餐的窗口放了攝影機，目的是讓員工確認顧客的順序，「看到每個人的臉部照片讓我開心！」但同時也能聽到顧客說的話，所以如果有人態度不好，大家會互相抱怨，「故意讓他們等比較久」。

雖然影片被刪除了，仍然創造723,000人次觀看和許多的留言。不少網友認為「如果是真的，我再也不會去了。」、「解鎖了新的恐懼：得來速」，還有人分析，距離超過5公分就聽不到麥克風的尖叫聲，說話聲更聽不到。

有位網友提出疑問，既然裝了攝影機，為什麼還要再問客人有沒又拿到對的餐，對此，@secretfitzz回應，必須要問，因為如果之後有錯誤，那就是顧客的責任。