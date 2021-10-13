要生17個小孩！TikTok網紅喜當12寶媽　全家互動影片曝

記者張靖榕／綜合外電報導

今年36歲的梅蕊特（Veronica Merritt）除了是個TikTok網紅，還是個11寶媽，最近更宣布她又懷孕了，明年即將迎來第12個小孩。不過她還不打算停下來，因為她認為要有17個小孩家庭才算完整。

綜合外電報導，現居紐約的梅蕊特在還是學生的15歲那年便懷了第一個孩子，現在長女維多利亞（Victoria）已經是個21歲的成人。她告訴《太陽報》打算一路生到第17個小孩出世才喊停，至於有些人質疑不懂得避孕，她稱自己是因為健康狀況的緣故才會一直都沒有避孕，「我有腎臟疾病，去年摘掉了。」

▲梅蕊特常在TikTok上分享家人影片。（圖／翻攝自TikTok）

梅蕊特說她高中是以優異的學業成績畢業，上大學後卻2次因為重病不得不棄學，而有些孩子是在人生計畫內的，其他則是她一旦服激素避孕藥就會容易造成血栓，因此在未避孕的情況下懷上的。

梅蕊特現在的11個小孩是分別來自兩個不同的父親；現年37歲的馬帝（Current beau Marty）是最近7個小孩的父親。

孩子依據年齡分別為21歲的維多利亞、16歲的安德魯、15歲的亞當、13歲的瑪拉、12歲的戴許、10歲的達爾拉、8歲的馬佛勒斯、6歲的馬爾它利亞、4歲的艾蜜莉亞、3歲的德萊拉，以及1歲的唐諾萬。

最後梅蕊特承認，因為她人生已經花了大半輩子在懷孕，繼續生育更多小的這個念頭，現在想來已經沒有那麼吸引人了。