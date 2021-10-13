2019年武漢COVID-19血液樣本釋出！　中國將展開溯源調查

▲中國將對武漢血液銀行內到期的樣本進行檢測。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

自COVID-19疫情爆發以來，全球即已多次要求中國進行公開透明的溯源調查，但直到武漢血液銀行中上萬個相關樣本保存期限即將到期，中國官方才表示，準備對相關樣本進行研究調查。

CNN報導，中國武漢血液銀行中儲存近20萬個血液樣本，當中包括COVID-19患者的血液樣本，該樣本被認為是能夠掌握2019年疫情爆發之初發展的關鍵證據，包括源頭究竟來自哪裡，以及何時傳染到人類身上。今年2月WHO雖然派遣各國專家小組深入武漢，但因調查所及處處受限，所得成效非常低。

中國國家衛健委表示，血液銀行受規定必須保存樣本2年，以防有任何捐血者需要在法庭上用到血液作為證據。一批樣本自2019年10月和11至今，已經要屆滿2年，中國國家衛健委一名官員告訴CNN，已經在做調查研究的相關準備，等到樣本2年保存期限一到就會開始進行研究。

「（血液樣本）絕對有關鍵線索」，哥倫比亞大學流行病學副教授米勒（Maureen Miller）表示，但中國必須允許外國專家監督研究過程，因為「沒人會相信中國單方面的調查報告，除非至少要有合格的監督人員在一旁監督。」

北京市副市長、負責和WHO溯源專家小組合作的中方組長梁萬年，今年7月在新聞記者會上表示，中國會檢測樣本，一旦「取得結果後，他們就會把結果同時給中國和外國的專家小組。」