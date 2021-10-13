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美FDA釋出數據　曝莫德納不符第三劑施打標準

▲▼美國,疫苗。（圖／路透）

▲莫德納最快有可能在本周通過第三劑疫苗授權。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國食品藥物管理局（FDA）於12日表示，莫德納（Moderna）追加施打第三劑COVID-19疫苗的條件，並未達到所有機構的規範標準，但並非疫苗水準不夠，反而有可能是因前兩劑的疫苗抗體仍強，沒有需要施打第三劑。

路透社報導，FDA官員在文件中載明施打莫德納第三劑後的抗體數據的確有增加，但程度並不大，尤其是那些體內抗體仍強的人，因此是否施打第三劑實際並沒有太大差別。

FDA這周稍後將和一些外部專家顧問討論施打第三劑的必要性，文件和數據搶先在會議前夕釋出。通常FDA會遵循公衛專家的建議，但不代表一定會照做；而美國疾病管制及預防中心（CDC）的一個顧問小組，將在下周和FDA會面討論第三劑接種的符合對象，但前提是FDA最終認可追加劑可行並授權CDC。

「（第三劑）當然有增強效果，但增強的幅度夠大嗎？誰知道」，紐約威爾康奈爾醫學院微生物學和免疫學教授摩爾（John Moore）表示，現在全球都沒有追加劑理應增加的抗體程度標準，在實驗中也不能真正清楚究竟增強多少。

莫德納正在等待FDA的追加劑授權，追加劑劑量為50微克（microgram），是前2劑的一半。他們呼籲官方盡快通過授權，好讓65歲或以上的民眾，以及高風險族群能盡快接種追加劑，目前其競爭對手輝瑞BNT已取得施打第三劑的授權。

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