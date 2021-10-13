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5億人泡水！研究：全球升溫低於1.5°C海平面仍升「亞洲最嚴重」

▲格陵蘭島（Greenland）冰川。（圖／達志影像／美聯社）

▲冰川融化速度加快。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴黎12日綜合外電報導

研究人員今天警告，就算人類克服難關，把全球氣溫升幅限制在比工業革命前的水平高出攝氏1.5度以內，未來幾個世紀海平面還是會繼續上升，淹沒5億人居住的城市。

此外，根據研究人員在學術期刊「環境研究通訊」（Environmental Research Letters）的說法，如果氣溫升幅比上述標準再多個0.5度，就會再多2億都市居民時常泡在海水裡，且更容易受到毀滅性暴潮侵害。

亞洲在各種可能情境都是重災區，10個風險最高的巨型都市當中，有9個位於亞洲。孟加拉、越南逾半人口居住的土地，都低於長期高潮線，而且升幅2度就是如此；中國、印度、印尼境內的建築物密集區也將面臨重創。

目前大多數有關海平面上升及其對濱海城市威脅的預測，都是估算到本世紀末就結束，上升程度則介於50公分至1公尺之間，端視碳污染減少速度可以多快。

最新研究則顯示，冰層融化、海洋中散不去的熱，以及海水變暖後的動力，將助長海平面在2100年過後的數百年繼續上升，不管現在人類有多積極降低溫室氣體排放。

美國研究機構「氣候中心」（Climate Central）首席科學家暨執行長史特勞斯（Ben Strauss）告訴法新社：「用人類活動已經釋入大氣裡的二氧化碳量來計算，當今全球約5%人口居住的土地，比預期高潮線會上升到的地方還要低。」

二氧化碳可留在大氣裡數百年之久，目前的二氧化碳濃度比1800年高50%，且地表均溫已上升1.1度。史特勞斯表示，這些情況就足以讓海平面最終上升近2公尺，不論是耗時兩個世紀或是10個世紀。

即使達成巴黎協定（Paris Agreement）的攝氏1.5度內氣溫升幅目標，海平面最終仍會上升近3公尺。而且根據研究，除非工程師找到方法快速去除大氣裡大量的二氧化碳，否則海平面註定會上升近3公尺，只是時間早晚的問題。

不過，下月在英國格拉斯哥（Glasgow）登場的「氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP 26），仍將試圖守住升幅1.5度的目標。

史特勞斯表示，一個大幅減少污染後氣溫升幅1.5度的世界，跟上升攝氏3度或4度後的世界相比，還是天差地遠。

他說：「在格拉斯哥和這個十年內，我們有機會幫助未來百代子孫，或是背叛他們。」

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