歐盟投入324億歐元援助阿富汗人民：沒有承認塔利班政權

▲歐盟委員會主席馮德萊恩宣布，歐盟將提供阿富汗10億歐元援助。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電

歐洲聯盟今天宣布10億歐元的援助阿富汗人民方案，表示將竭盡全力避免阿富汗發生重大的人道主義和社會經濟崩潰，特別是冬季即將來臨，估計高達數十萬阿富汗人面臨風險。

繼美國代表團和塔利班高階代表近日在卡達首都杜哈（Doha）舉行會談後，塔利班代表今天也在杜哈會見歐盟代表。歐盟在與塔利班會談之際宣布重大援助方案。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天宣布10億歐元（約合新台幣324億元）的一系列援助方案，表示必須竭盡全力避免阿富汗發生重大的人道主義和社會經濟崩潰，當前需要盡快完成工作。

但歐盟未承認塔利班政權。范德賴恩說明，歐盟與阿富汗當局接觸的前提是在尊重人權的基礎上，阿富汗人民不應為塔利班的行動付出代價，因此向阿富汗人民提供支持，以避免出現人道主義災難。

歐盟表示，阿富汗的社會經濟形勢正在惡化，隨著冬季即將來臨，數十萬阿富汗人面臨風險，若僅靠人道主義援助不足以避免飢荒和重大人道主義危機。

10億元援助方案除了援助疫苗接種、庇護所、保護平民和維護人權外，也將支持在阿國當地的國際組織，協助阿富汗鄰國對逃離的人民提供安全保障。

塔利班重新掌控阿富汗後使得歐盟壓力倍增，因阿富汗若出現重大人道災難，恐引發大批難民湧向歐盟，造成2015年敘利亞內戰掀起的難民潮重演。

歐盟先前設下許多和塔利班提升直接交往的條件，包括塔利班必須保障人權、允許民眾離境及組成具包容性的政府。