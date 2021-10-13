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駐日內瓦代表接受瑞媒專訪：若中國攻台全球都受害

▲▼劍指台灣？中國福建外海進行兩棲登陸演習。（圖／翻攝自微博）

▲中國多次在閩南演海進行演習恫嚇。（圖／翻攝自微博）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電

瑞士日內瓦論壇報今天刊出專訪駐日內瓦代表蘇瑩君訪談內容，她呼籲國際社會關注如果民主的台灣遭中國奪取，全球其他民主國家將遭受威脅。

日內瓦論壇報（Tribune de Geneve）今天以「如果台灣落入北京手中，全世界將因此受害」為標題刊出專訪蘇瑩君大篇幅報導，日內瓦論壇報說明中國國家主席習近平稱要「和平」統一反抗的台灣，卻出動上百架戰機，使緊張情勢升高，且中國政府從未占領台灣，台灣由一位主張獨立的總統領導，並經完全民主選舉產生，邀請台灣駐日內瓦大使蘇瑩君解密中國威脅。

蘇瑩君在專訪中表示，習近平稱和平統一卻派遣中國軍機，表裡不一是在玩兩手策略，一方面扮演好人但同時也派中國軍機警告台灣，除向中國國內展現民族主義姿態，並試圖分散人民對不時缺電、水患等問題的注意力。

同時習近平向台灣傳達北京決不會放棄控制台灣目標，並向國際社會展示實力，以回應美、英、澳洲成立鎖定中國的三方安全機制（AUKUS）以及美印澳日四國安全對話（QUAD）。

蘇瑩君說兩岸若發生衝突將是一場不對稱作戰，但中國也將付出相當程度的代價，她呼籲國際關注，如果民主的台灣淪陷，其他民主國家將遭受威脅；台灣向全球供應半導體，若遭侵犯將對半導體供應鏈造成毀滅性的損失，因此守護台灣對許多國家都有好處。

此外，她表示北京持續奪取國際組織的領導職位，而且中國籍國際組織官員普遍並不中立，以日內瓦的世界衛生組織（WHO）為例，其秘書處曾批評部分國際非政府組織在台灣設有辦公室，或是與台灣公民社會有合作等。但如今風向已開始改變，部分國家公開為台灣辯護，顯示中國不再只是一個充滿前景的市場，世界已意識到中國的威脅。

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