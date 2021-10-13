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IMF下修「全球經濟成長率」至5.9%　美國大幅下調1%

▲▼紐約時報廣場。（圖／達志影像／美聯社）

▲IMF下修全球經濟成長率，其中美國的成長率更是大幅下調1%。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者江今葉華盛頓12日專電

國際貨幣基金今天表示，儘管疫情再次爆發，全球經濟仍持續復甦。報告預測，全球2021年經濟成長率為5.9%，較7月預測數字稍微下修0.1個百分點；明年可望達到4.9%。

國際貨幣基金（IMF）今天發布2021年10月世界經濟展望報告（WEO），名為「疫情大流行期間的復甦」（Recovery During a Pandemic）。IMF首席經濟學家戈匹納斯（Gita Gopinath）指出，全球持續復甦，但受到疫情大流行阻礙，動能減弱。

戈匹納斯指出，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行造成的全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長，許多國家的消費者物價迅速上升。經濟前景風險增加，政策權衡變得更為複雜。

報告預測，全球2021年經濟成長預估為5.9%，較7月更新報告下調0.1個百分點；2022年則維持4.9%不變。這主要是反映已開發經濟體（發達經濟體）的評級下調，部分原因在於供應中斷，低收入開發中國家因為疫情造成的經濟情況惡化，抵消出口大宗商品的新興市場與開發中經濟體近期前景強勁。

▲▼IMF下修了2021年的全球經濟成長率至5.9%。（圖／翻攝自Twitter／IMF）

▲IMF下修了2021年的全球經濟成長率至5.9%。（圖／翻攝自Twitter／IMF）

報告預測，全球經濟成長預計將在2022年中期之後放緩，已開發經濟體產出預計將超過疫情前的中期預測，這很大程度反映美國政策的大力支持。相較之下，由於疫苗取得速度較慢且政策支持普遍較少，新興市場與開發中經濟體預計將持續產出損失。

在個別國家方面，IMF報告預測，美國2021年經濟成長較7月預測數字大幅下調1百分點，至6.0%；明年則上調0.3個百分點，預估為5.2%。

歐元區2021年經濟成長率修正為5.0%，較7月時上修0.4個百分點。2022年則維持不變，仍是4.3%。

亞洲主要國家部分，中國2021與2022年經濟成長預估分別為8.0%與5.6%，較7月更新報告都下修0.1個百分點。日本2021年經濟成長率下修至2.4%，2022年則可望達到3.2%。

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