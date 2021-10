IMF下修「全球經濟成長率」至5.9%　美國大幅下調1%

▲IMF下修全球經濟成長率,其中美國的成長率更是大幅下調1%。(圖/達志影像/美聯社)



中央社記者江今葉華盛頓12日專電

國際貨幣基金今天表示,儘管疫情再次爆發,全球經濟仍持續復甦。報告預測,全球2021年經濟成長率為5.9%,較7月預測數字稍微下修0.1個百分點;明年可望達到4.9%。

國際貨幣基金(IMF)今天發布2021年10月世界經濟展望報告(WEO),名為「疫情大流行期間的復甦」(Recovery During a Pandemic)。IMF首席經濟學家戈匹納斯(Gita Gopinath)指出,全球持續復甦,但受到疫情大流行阻礙,動能減弱。

戈匹納斯指出,因為COVID-19(2019冠狀病毒疾病)大流行造成的全球供應鏈關鍵環節中斷遠較預期長,許多國家的消費者物價迅速上升。經濟前景風險增加,政策權衡變得更為複雜。

報告預測,全球2021年經濟成長預估為5.9%,較7月更新報告下調0.1個百分點;2022年則維持4.9%不變。這主要是反映已開發經濟體(發達經濟體)的評級下調,部分原因在於供應中斷,低收入開發中國家因為疫情造成的經濟情況惡化,抵消出口大宗商品的新興市場與開發中經濟體近期前景強勁。

▲IMF下修了2021年的全球經濟成長率至5.9%。(圖/翻攝自Twitter/IMF)



報告預測,全球經濟成長預計將在2022年中期之後放緩,已開發經濟體產出預計將超過疫情前的中期預測,這很大程度反映美國政策的大力支持。相較之下,由於疫苗取得速度較慢且政策支持普遍較少,新興市場與開發中經濟體預計將持續產出損失。

The IMF projects the global economy to grow at 5.9% in 2021 and 4.9% in 2022, 0.1 percentage points lower for 2021 than the July forecast. More in the just-released October 2021 World Economic Outlook. https://t.co/j0FIiCr9li #WEO pic.twitter.com/jQjXB6f8Xm