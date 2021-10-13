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民眾「不想打疫苗」怎麼辦？　杜特蒂新招：趁熟睡幫他們打

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／路透）

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表示，不想打疫苗的人，可以趁熟睡幫他們打。（圖／路透）

中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電

截至10日，菲律賓COVID-19疫苗完整接種率約21.27%。針對部分民眾不願接種疫苗，菲國總統杜特蒂揚言，將「趁他們熟睡，進到他們家裡幫他們打疫苗」。

菲律賓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情近日逐漸緩和，今天通報新增8615例COVID-19確診、236人不治，累計確診病例達268萬3372例、3萬9896人病逝，陽性率從9月初的26.4%下降到15.5%。

菲國總統發言人羅奎（Harry Roque）昨天說，截至10日，逾2318萬菲律賓人已完整接種COVID-19疫苗，2648萬6522人至少接種一劑疫苗。

菲律賓人口約1億900萬，完整接種率約21.27%。

▲▼　菲律賓孩童接種定期疫苗，當地醫療人員身穿防護服幫孩子施打。（圖／路透）

▲菲律賓疫苗完整接種率21.27%。（圖／路透）

針對菲國民眾接種率仍待提升，杜特蒂（Rodrigo Duterte）在今天公開的預錄電視談話中說：「我知道很多人還在猶豫。這就是問題所在，那些人不想接種疫苗。」

杜特蒂表示：「在你的巴朗蓋（barangay）找他們，當他們熟睡時我們去那裡，幫他們施打（疫苗），我們就能完成這件事。如果他們不想，夜幕降臨時，我們就到他們家幫他們施打。我會這麼做，我會帶路。」

「巴朗蓋」是菲律賓基層行政區，相當於台灣的一個里。

菲律賓目前未強制施打COVID-19疫苗。接種疫苗前，須經當事人同意。

COVID-19疫情持續延燒下，菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）9月12到16日調查發現，91%受訪者擔心家中有任何人感染COVID-19（76%非常擔心、15%有點擔心），僅9%受訪者不太擔心。

另外，擔心疫情「最糟的情況還沒出現」的菲國民眾達60%，創下調查開始以來新高；6月進行這項調查時，僅39%受訪者認為疫情最糟的情況尚未到來。

不過，隨著馬尼拉都會區單日確診數下滑，菲國內政部次長馬拉雅（Jonathan Malaya）今天接受電台訪問時說，預計16日起，大馬尼拉地區抗疫分級可從4級警戒調降到3級警戒。

菲律賓新抗疫分級共分為5級警戒，並在疫情嚴峻區域實施小範圍粒狀封鎖。目前警戒分級下，馬尼拉都會區的餐廳、理髮店、美容院、實體宗教聚會和健身房可開放20%顧客入內，但僅允許完整接種者使用這些服務。

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