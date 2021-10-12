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日本自民黨親台「不演了」　大選政見直接寫：歡迎台灣加入CPTPP

▲▼自民黨在政見文宣上，直接力挺台灣加入CPTPP。（圖／翻攝自自民黨官網）

▲自民黨在政見文宣上，直接力挺台灣加入CPTPP。（圖／翻攝自自民黨官網）

記者林彥臣／綜合報導

日本自民黨黨魁選舉由岸田文雄勝出的同時，也架空黨內以二階俊博為首的「挺中派」，全黨對於親台的立場也直接「不演了」，在12日公布的競選文宣，直接宣示在外交政策上，歡迎台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），並且支援台灣參加WHO。

自民黨公布的政見包括8大面向包括，防疫策略、新資本主義、農林水產業、地方經濟活動創生、經濟安全保障、外交國防、教育、修憲。

在外交國防策略方面指出，為了堅守自由、民主、人權、法治等普世價值，對國際秩序的穩定與強化做出貢獻，要進一步推動「自由且開放的印度太平洋」，以美日同盟為基軸，與澳洲、印度、東南亞國家協會（ASEAN）、歐洲、台灣等共享普世價值的夥伴加強合作。

▲▼日本首相岸田文雄。（圖／路透）

▲日本首相岸田文雄預定10月14日宣布解散眾議院。（圖／路透）

政見還強調，歡迎台灣加入CPTPP，並且支援台灣以觀察員身分，加入WHO。

在國防方面則提到，面對中國急速的擴軍，試圖以力量片面改變區域現狀，以及實施海警法等背景，必須擴充海上保安廳編制，以及加強與海上自衛隊的聯繫，藉此保衛尖閣諸島 （釣魚台）周邊海空的安全。

日本本屆眾議員任期至10月21日屆滿，日本首相岸田文雄預定10月14日宣布解散眾議院，19日舉行眾議院選舉公告，選戰起跑，31日舉行投開票。

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