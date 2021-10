聽到男老師愛滋病亡！　女大生嚇到當街「連續昏倒3次」

Female Student Collapses Three Times After She Was Told Her Lecturer Died Of AIDS https://t.co/Pd0O5htesj

▲迦納一名女大生聽到男教師感染愛滋去世後,當街暈倒3次。

實習記者黃品臻/綜合報導

迦納一名女大生日前在街上連續昏倒3次,被同學拍下來放到Twitter引起熱議,細究原因,她竟是因為得知學校的一名男講師感染愛滋病(Acquired Immunodeficiency Syndrome,AIDS,後天免疫缺乏症候群)去世。不少網友猜測,女學生跟教師之間可能發生過什麼才會當眾昏倒。

綜合外媒報導,一名Twitter網友「@Spend0Gustav0」日前發文分享,他表示,他的一名女同學在聽到學校講師因為感染愛滋病去世後,在街上接連暈倒了3次,但女同學確切昏倒的原因並不清楚。從他分享的地點來看,女學生是在路上得知此事就當場嚇昏。

推文一出引起網友熱議,不少網友推測女學生應該是和教師有發生過不安全的性行為,否則就算只是對男教師的死因感到意外,也不至於有這麼大的反應。

My Female coursemate fainted 3 times after she heard the news that our lecturer died of AIDS.



I no understand why she faint o .