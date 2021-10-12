日本首相鬆口：最快12月開打第3劑疫苗　全額公費負擔！

▲日本預計年底替醫護人員施打第三劑新冠疫苗。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本當局先前曾表示，有意在2021年底開放第一線醫護人員施打第三劑新冠疫苗作為加強針，且暫時不開放混打。首相岸田文雄12日在參議院答詢時表示，最快12月就能開打，且費用將全由公費負擔。

根據《時事通信社》報導，為了延續預防感染的效果，歐美各國已陸續開打第三劑新冠疫苗，而首相岸田文雄12日進行各黨代表答詢時表示，「目前已經開始投入準備，目標在12月正式開打，希望能順利進行。」據悉，第一波適用對象將會是醫護人員，而65歲以上長者則有望在2022年初接種第三季。

岸田文雄同時也強調，第三劑疫苗的費用也一樣是全額由公費負擔。

岸田內閣上任前，前疫苗大臣河野太郎就曾經表示，優先開放給在第一線工作的醫護人員，最快年底前開打。接下來則會陸續開放長者接種，時程約在2022年初。當時他也提到，厚生勞動省的分科會有討論到第3劑的施打時間應該是接種完第2劑的8個月後。

另一方面，儘管厚生勞動省在會議中提出的實施對象為「接種第二劑疫苗8個月以上的民眾」，不過專家認為現在還沒有足夠的科學根據得以證實有效性與安全性，因此希望等待相關數據出爐後，再進行進一步的討論。

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