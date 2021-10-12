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癌症末期有救！　7旬翁靠新療法「腫瘤完全消失」只花8周

▲▼ 點滴,醫院,病床,病患,患者。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 這項新療法有望成為廣大頭頸癌患者福音。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

科學家近來發現一種新療法，可縮小癌症末期患者的腫瘤，甚至完全消失。英國倫敦癌症研究所（ICR）及皇家馬斯登NHS基金會研究人員表示，在一項具里程碑意義的試驗中，一種使用免疫治療藥物的雞尾酒療法利用患者的免疫系統，殺死體內癌細胞，將有助於患者存活。

《衛報》報導，77歲癌症患者安布羅斯（Barry Ambrose）早在4年前就被宣告死期，參與這項試驗8周後，竟接到護士一通電話通知他，喉嚨裡的腫瘤已經「完全消失」，如今擺脫癌症陰影，上周和妻子一起踏上郵輪之旅。

科學家發現，聯合使用nivolumab及ipilimumab二種藥物能縮小頭頸癌（Head and Neck Cancers）末期患者的腫瘤，部分患者的腫瘤甚至完全消失，找不到任何疾病的跡象。頭頸癌指的是位於頭頸部位，除腦癌以外的惡性腫瘤，以口腔癌、鼻腔癌較為常見，還包括口咽癌、喉癌、甲狀腺癌等。

專家認為，若結合上述二種免疫治療藥物，可能成為對抗晚期癌症的最新利器。其他試驗結果也證明，這些藥物對腎臟癌、皮膚癌及腸癌末期患者具有類似療效。

科學家提到，這種免疫療法除提高患者的長期存活率，副作用也遠低於極端的化療，也就是目前許多晚期癌症患者的標準治療方式。

ICR說明，這只是三期試驗早期結果，統計上並無顯著意義，但仍具臨床意義，「部分患者的壽命延長數月或數年，且副作用較輕。」執行長海林（Kristian Helin）也向《衛報》表示，免疫療法能為患者帶來顯著益處。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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