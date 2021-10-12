巴西新冠死亡數破60萬人！　總統竟跩回：哪個國家沒死人？

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）再度語出驚人。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

全球新冠肺炎爆發之際，巴西一度成為疫情重災區，截至8日為止，該國的病歿數已經超過60萬人。對此，總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在面對媒體詢問時竟當場爆怒答道，「哪個國家沒死人？你告訴我啊！」事實上，波索納洛在新冠議題上爭議頻傳，他聲稱自己已經染疫並康復，體內早已擁有抗體，拒打疫苗，但日前卻因此被拒絕進入球場觀看球賽，讓他大表不滿。

根據《新聞日報》報導，巴西總統波索納洛11日前往海邊度假時，被記者問到有關國內新冠肺炎死亡人數突破60萬大關的感想，沒想到他竟然當場語帶憤怒地表示，「請問哪個國家沒有死人？」氣到連續跳針3次。隨後他還繼續說道，「我來這裡不是來找氣受的。」

巴西8日刷新染疫病歿人數，突破60萬大關，總死亡人數僅次於美國的71.5萬人。然而即使如此，波索納洛對於防疫政策仍然有「自己的主張」。由於先前曾經染疫，他數度宣稱，自己體內早已有抗體，堅持拒絕施打疫苗，沒想到日前出訪美國時，就因為未打疫苗，被餐廳禁止入內用餐，只能站在門外大嗑披薩。

▲波索納洛沒打疫苗，只能站路邊吃披薩。（圖／路透）



身為足球迷的波索納洛10日更是因為未打疫苗，被拒絕進入足球場館觀賽。該場球賽的主場桑托斯足球俱樂部明文規定，只有接種過疫苗或是提供PCR檢測陽性的球迷才能入場觀賽。這場比賽由桑托斯（Santos）出戰格雷米奧（Gremio），是自疫情爆發以來第一場允許球迷進場觀看的足球比賽，因此自然也吸引了大批民眾到場支持。

波索納洛不但沒有感到絲毫尷尬，竟然還透過影片抨擊這項防疫規定。他說，「我想看桑托斯的比賽，他們告訴我，『你必須接種疫苗』，為什麼要這樣？」而桑托斯發言人表示，總統團隊並未與俱樂部接洽，所有球迷都必須遵守國家公衛規定。

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