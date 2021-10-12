7歲女童「1幅畫」重現《魷魚遊戲》！他一看背脊發涼　韓網全罵翻

▲ 7歲小孩的《魷魚遊戲》圖畫，令網友震驚。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓影集《魷魚遊戲》轟動全球，其中的暴力及血腥元素不免引發憂慮。南韓一名YouTuber日前公開他收到來自粉絲的禮物，竟是一名年僅7歲的女童畫下的劇中經典場景，也就是一二三木頭人遊戲中詭異的巨型娃娃射殺淘汰者的畫面，令許多網友頓時毛骨悚然。

《朝鮮日報》報導，網友10日在網路論壇上發文指出，知名YouTuber「鄭PD」經營的頻道「魷魚tv」最近公布新影片，縮圖竟是一名7歲小粉絲畫的《魷魚遊戲》場景。原來這名女童的母親看見小孩的畫後，開心地傳給鄭PD，而鄭PD還當成影片的封面來炫耀。

▲《魷魚遊戲》中的巨型娃娃令許多觀眾印象深刻。（圖／翻攝Instagram／netflixkr）

原PO寫道，「有看過《魷魚遊戲》的人應該都知道，這幅畫是在畫第一個遊戲『木槿花開了』（一二三木頭人）吧，左邊有個很高的女孩，手裡拿著某個東西，看起來是一把槍，旁邊有臉上畫著三角形的人，還有倒在地上的人。」

一二三木頭人是劇中一連串遊戲關卡的第一關，數十名參賽者遭到射殺，為觀眾帶來不少衝擊。原PO質疑，《魷魚遊戲》明明有年齡限制，這幅畫卻是出自7歲小孩之手，且與劇中場景高度相符，認為是女童母親為了幫鄭PD加油，才讓女兒看了節目後畫出來，送給鄭PD。

這則貼文在網路上掀起廣大討論，網友紛紛留言表示，「真希望是假的，該不會真的是小孩畫的吧」、「媽媽跟小孩一起看《魷魚遊戲》？然後YouTuber還真的當成粉絲的愛來炫耀？太荒謬了」、「讓7歲小孩看這個，是瘋了嗎」、「看起來不像小孩的字跡，希望是捏造的」、「為什麼我看到背都涼了」。

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