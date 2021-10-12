搶回世界首富寶座！馬斯克超挑釁　送貝佐斯「一面銀牌」

▲貝佐斯最近從全球富豪榜上退居第二，由馬斯克暫居世界首富。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）擁有的太空技術公司Space X上周與投資者達成協議，促使公司估值升破1000億美元，也讓他的個人身價增加約90億美元，淨資產現達到2220億美元，一舉超車亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成為世界首富。不僅如此，馬斯克還高調地送給貝佐斯「一面銀牌」。

根據彭博社、CNN報導，Space X公司8日估值突破1000億美元（約新台幣2.8兆），是貝佐斯的太空公司「藍色起源」（Blue Origin）的4倍之多，同時也讓SpaceX的50歲創辦人馬斯克淨資產上升至2220億美元（約新台幣6.3兆），超過貝佐斯的1916億美元（約新台幣5.3兆）身價，成為現任世界首富。

▲馬斯克到貝佐斯推特文章下留言，只附上一面銀牌，被推測是在宣示自己擠下貝佐斯，成為世界首富。（圖／翻攝自推特）

貝佐斯10日在推特發布一張美國《巴倫周刊》1999年的封面，內容是當時預言亞馬遜即將倒閉的眾多報導之一，貝佐斯還在文中表示「別相信任何說你會失敗的人」。然而，馬斯克竟然直接在推文留言區送貝佐斯「一面銀牌」，雖然除了銀牌的表情符號之外並無留下文字，挑釁與較勁的意味相當濃厚。

報導指出，貝佐斯的藍色起源公司正在努力爭取和美國政府簽訂，人類再次登月的技術合約，而馬斯克的Space X則早在9月進行「靈感4號」火箭飛行任務之前，就拿下美國NASA和美軍的大量合約，並發射了運行中最強大的火箭，可以確定的是，全世界最富有的2個人正展開一場億萬富翁的太空競賽。

繼上周賺進86億美元以來，馬斯克今年到現在賺了520多億美元，且特斯拉的股價也在上漲，從動盪的一年中恢復，今年已上漲13％，儘管遠低於2020年743％的漲幅，相比5月同期下跌22％而言，這已經是很大的改善，而馬斯克目前大約4分之3的財富仍來自於特斯拉。

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