烏克蘭空服員停止穿窄裙、高跟鞋　寬鬆橙色西裝搭配褲子+絲巾

▲空服員制服。（示意圖／達志影像）

實習記者丁玟華／綜合報導

對於空服員的既定印象，大多都是窄裙及高跟鞋。根據《路透社》報導，烏克蘭私營航空公司(SkyUp Airline)請擁有七年飛行經驗的空服員，亞歷山德麗娜·丹尼森科(Alexandrina Denysenko)收集其他空服員對於制服的意見。結果顯示，SkyUp決定停止穿著高跟鞋與窄裙。

▲全新SkyUp女性制服。（影／路透社Youtube）

全新的SkyUp女性制服包含白色NIKE運動鞋，還有寬鬆的橙色西裝搭配褲子及絲巾，且白色T恤將取代襯衫。對此，丹尼森科表示，她不反對高跟鞋看起來很漂亮這點，但在飛行結束後腳會疼痛和腫脹，穿運動鞋絕對是一件很酷的事。

SkyUp營銷部門負責人瑪麗安娜·格里戈拉什(Marianna Grygorash)說，儘管女空服員的形象非常浪漫，但她們的工作需要大量的體能活動。因此，他們研究了機組人員制服的歷史，並決定放棄空服人員外表的「保守」元素。

新制服將於10月22日正式推出。另外，格里戈拉什表示，SkyUp也計畫為男性空服員推出新制服，以輕薄的西裝代替背心；以T恤代替襯衫，搭配黑色NIKE運動鞋。