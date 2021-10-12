地板狂冒恐怖人臉！「神情每日不同」科學無法解釋　詭異畫面曝光

▲貝爾梅斯之臉。（圖／翻攝自網路）

記者葉睿涵／編譯

西班牙南方貝爾梅茲（Belmez）城鎮一戶姓佩雷拉（Pereira）的普通人家，自1971年以來，家中地板就一直莫名浮出各種大小和神情不一的人臉，且專家至今都還找不到原因，讓這間房子受盡人們的關注，甚至成為了當地有名的景點，並被稱為「貝爾梅斯之臉」（The Belmez Faces）。

據《每日星報》報導，1971年的某天，女主人瑪利亞（Maria Gomez Camara）發現，她家廚房的地板突然浮出了一張人臉。這張人臉長得十分詭異，瑪利亞在煮飯時，人臉一直直勾勾地盯著她看，讓她感到十分害怕。

In 1971 these creepy faces began appearing on the cement floor of a home in Belmez, Spain. Everytime they're washed a new face appears.



Despite thorough investigations, no one can quite explain the phenomena. #ghosts #paranormal #weird #creepy #supernatural pic.twitter.com/nAaEKZLsk3 — Kallen (@SlappedHam) July 25, 2018

瑪利亞嘗試過各種方法試圖將人臉去除，可是人臉卻變得越來越清晰，於是她便要求丈夫胡安（Juan Pereira）和兒子米格爾（Miguel）將廚房的地板砸碎，重新鋪上一層新的混凝土，希望可以藉此擺脫可怕的人臉。

然而不久後，新鋪的混凝土又出現了一張人臉，可怕的是，這張人臉與上一張長得不一樣，而且人臉開始越變越多，不只廚房，家裡到處都出現了形狀、大小、神情不一的人臉，就連牆上也冒出了新的人臉。

當地的市長聽聞此事後，命令佩雷拉一家不許再破壞人臉，還要求他們將人臉保存下來研究。1972年的復活節，當地還特別將他們的住宅打造成「人臉之家」（La Casa de las Caras）展出，並吸引了數百人前來參觀。

調查人員進行研究後，做出了幾種不同的假設，有一些人認為這些人臉和17世紀的一宗謀殺案還有附近的古墓有關，但也有人認為這些人臉是瑪利亞召喚來的，因為這些人臉的表情和顏色會根據她的情緒產生變化。

不過更多人相信，這一切都是一個騙局，可是直到瑪利亞在2004年去世後，這些人臉還在不斷出現，且至今仍是個謎。研究人員表示，唯一可以確定的是，這些人臉都不是顏料製成，而且也沒有任何科學原理能解釋它們的出現，就連使用混凝土、鹽酸和硝酸鹽也無法複製。

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