地板狂冒恐怖人臉！「神情每日不同」科學無法解釋　詭異畫面曝光

▲貝爾梅斯之臉。(圖/翻攝自網路)

記者葉睿涵/編譯

西班牙南方貝爾梅茲(Belmez)城鎮一戶姓佩雷拉(Pereira)的普通人家,自1971年以來,家中地板就一直莫名浮出各種大小和神情不一的人臉,且專家至今都還找不到原因,讓這間房子受盡人們的關注,甚至成為了當地有名的景點,並被稱為「貝爾梅斯之臉」(The Belmez Faces)。

據《每日星報》報導,1971年的某天,女主人瑪利亞(Maria Gomez Camara)發現,她家廚房的地板突然浮出了一張人臉。這張人臉長得十分詭異,瑪利亞在煮飯時,人臉一直直勾勾地盯著她看,讓她感到十分害怕。

In 1971 these creepy faces began appearing on the cement floor of a home in Belmez, Spain. Everytime they're washed a new face appears.



Despite thorough investigations, no one can quite explain the phenomena. #ghosts #paranormal #weird #creepy #supernatural pic.twitter.com/nAaEKZLsk3