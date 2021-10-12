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25歲「宅男」追愛不成狠殺3母女！一審判「無期徒刑」　曾伴屍3天

▲▼「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

▲「宅男」殺人魔金泰賢。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市今年3月22日發生一起駭人聽聞的兇殺案，年僅25歲的變態「宅男」金泰賢（김태현，音譯）在某網路遊戲結識24歲的被害女子後試圖交往，豈料求愛不成竟長期跟蹤，最後尾隨潛入其住處，依序殺害女子的妹妹、母親、被害女子，並寄居住處伴屍3天，還試圖輕生，警方破門而入時被發現倒臥血泊當中，是為「蘆原區3母女殺人事件」。今（12）日一審判處其無期徒刑。

根據《韓聯社》，金泰賢被依犯下殺人、竊盜、特殊住宅潛入等5項嫌疑遭到逮捕羈押；首爾北部地方法院刑事庭12日上午召開一審法庭，判處金泰賢無期徒刑，部長法官吳權哲（오권철）認定金泰嫌犯下的所有罪嫌皆為有罪，且事前早已進行詳細規劃，絕非屬於偶發犯案，其犯行泯滅人性、視人命為草芥。

▲▼「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

檢方指出，金泰賢從被害女子A某下班前的幾個小時，就成功前往A某的住處，在對方毫無防備的狀態下，先是持刀刺殺A某的妹妹，接著刺殺A某的母親，最後再將返家的A某殺害，從這點來看，充分可以認為是金泰賢事先構思出的一家三口「滅門計畫」。檢方呼籲，應求處金泰賢法庭上最重的刑罰。

金泰賢在法庭上坦承，的確曾是先訂出殺害A某的計畫，但他根本就不知道A某的家庭成員結構，因此殺害A某的妹妹，純粹屬於計畫之外的偶發型犯罪。

▲▼「宅男」殺人魔金泰賢9日移送首爾北部地方檢察廳。（圖／達志影像）

法官吳權哲則認同檢方的看法，「我無法認同連同家屬一齊殺害的犯案，會是偶發型犯罪，A某的妹妹與母親和被告（金泰賢）之間並無任何過節，卻還是慘遭殺害。妹妹在毫不知情下承受1個多小時的痛苦，最後慘遭殺害；母親則是深知女兒將會遇害，卻深陷在無法保護女兒的絕望感中斷氣身亡。被告的犯行極度泯滅人性。」

法官吳權哲考量到金泰賢坦承犯案、未逃跑、曾向被害者與家屬致歉，因此判處其無期徒刑。對此，坐在旁聽席的家屬都感到悲憤不已，「應判處死刑」、「是要再死一個人才會判死嗎？那麼我先死吧！」

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