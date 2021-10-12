人妻自曝「喜歡互睡老公」　下床後閨蜜情更深！攜手辦50人性愛趴

▲美國2名人妻崇尚開放式性愛關係，大方和閨蜜交換老公。（示意圖／取自pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國化名為艾姆斯（Ams）和凱特（Kat）的2名閨蜜人妻在美國Podcast節目「嚴格匿名」（Strictly Anonymous）分享她們的性生活，不僅大聊「交換老公」還談到兩人都會去外頭尋歡，一旦找到適合的夫妻就會拉他們進社群，目前已經建立了規模頗大的社群網絡，即將舉辦50人，也就是25對夫婦的性愛派對。

根據《每日星報》報導，Podcast「嚴格匿名」12日上架的節目中邀請2名40多歲人妻分享如何從普通的婚姻，進入參加多人性愛派對的開放式性關係。她們表示，自己都是20歲出頭就和丈夫在一起，自從有了孩子後，就渴望性生活能更有情趣。艾姆斯透露，她和老公探索了一年的新床伴，當他們和凱特夫婦一起吃飯時，她才終於找到自己不斷尋找的「難以捉摸的四人行」。

▲艾姆斯表示，自己有了小孩之後更渴望性生活方面的情趣。（示意圖／取自pixabay）

凱特說，「我們倆建立了閨蜜情，夫妻四人之間也建立了友誼，這真的很不可思議，但這並不是只有我們這樣，艾姆斯夫婦出去約會、認識人，我們也一樣，如果遇到我們喜歡的人，就會把他們帶進這個社群。」凱特表示，目前她們已經成立了規模龐大的「換床伴」社群，人數不斷增長，不一定是和他們夫妻四人玩過的人，但一定會是他們喜歡的類型，他們會在家裡和公共場所舉辦更大型的聚會。

艾姆斯表示，一開始她們會先和對方的老公進行「微換妻」，意思是指除了侵入性以外的一切性行為，等到適應了之後，才會進入無限制的「交換性愛」，她和凱特也是在認識對方9個月之後才終於決定進行完整的性行為，在四人的關係中她是最後一個敞開心房的人，當艾姆斯同意之後才進一步探索彼此，「如今，我們馬上要舉辦一個性愛趴，預計會有50人，共25對夫妻。」

不過，艾姆斯和凱特也澄清，這段關係不僅止於性事，有時候也會嘗試進行不同活動，像是舉辦派對或只是一起去打保齡球。

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